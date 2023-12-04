5 грудня відзначатиметься у православному календарі день пам'яті преподобного Сави, який народився у 439 році в Кападокії. Вже з восьми років він віддавав своє життя монастирському служінню. Відзначався він великою послухливістю, смиренністю, мовчазністю та цнотливістю.

Згодом його обрали духовним наставником братії за настоятеля преподобний Сергій, а пізніше він став ігуменом кількох монастирів, включаючи Сторожевський і Звенигородський. Важливо також відзначити, що саме преподобний Сава склав перше правило чернечого "Богослужбового статуту", яке вже увійшло в історію як Єрусалимський Типикон. Він помер у 532 році і був визнаний чудотворцем.

Що не можна робити в цей день

Продовжується період Різдвяного посту, тому рекомендується ставити на стіл лише вегетаріанські продукти, утримуючись від м'яса, молока, яєць та масла. Відповідно до народних переконань, краще утриматися від початку нової роботи в цей день, оскільки вона може призвести лише до проблем.

Якщо вам доведеться вирушати в подалеку подорож, слід утриматися від висловлення негативних слів, оскільки це може вплинути на ваш успіх у досягненні мети.

Споконвіку вважалося, що день пам'яті преподобного Сави є ідеальним часом для укладення шлюбу, оскільки вважалося, що сім'я, створена в цей день, буде жити щасливо. Рекомендується провести весь день у позитивному настрої, утримуючись від будь-яких негативних впливів, щоб не допустити відволікань від щастя.