Нічна атака по Україні: як відпрацювала ППО [ Редагувати ]
У ніч на 4 грудня окупанти знову атакували міста в Україні. Безпілотні літальні апарати випустили ракети з мису Чауда, а керована авіаційна ракета була випущена із тимчасово окупованої території Херсонщини.
Цю інформацію оприлюднили Повітряні сили України.
До відбиття повітряного нападу (23 "Шахеди") залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.В результаті бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59, - йдеться у повідомленні.
Протиповітряна оборона працювала у щонайменше дев'яти областях України.
Нагадаємо, 3 грудня російські війська виконали наступальні дії в районі Авдіївки і підтвердили наступ.
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В ніч на 3 грудня росіяни знову здійснили атаку на Україну
У суботу вночі, 2 грудня, російська федерація знову атакувала Україну, випустивши 11 ударних дронів типу "Shahed" з мису Чауда (Крим) та керовану авіаційну ракету з повітряного простору окупованої Запорізької області