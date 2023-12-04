Біткойн подорожчав вдвічі за рік: в чому причина [ Редагувати ]
Біткойн вперше у цьому році перейшов позначку у 40 тисяч доларів. Це зростання криптовалюти відбулося на фоні загального ентузіазму через зниження відсоткових ставок у США, а також передбачень швидкого затвердження біткойн-фондів, які торгуються на фондовому ринку.
Про це повідомляє Reuters. Біткойн досяг позначки 40 210 доларів, що є найвищим показником з квітня 2022 року.
Протягом року вартість біткойна подвоїлася, оскільки він виходить з депресивного періоду, відомого як "криптозима", який наступив після скандалів, включаючи крах біржі FTX минулого року.
Інші ризиковані інвестиції та активи, чутливі до відсоткових ставок, такі як золото, також значно зросли в останні кілька тижнів. Це сталося через очікування, що Федеральна резервна система США припинить підвищення ставок і розпочне їх зниження на початку 2023 року.
Оголошення у жовтні про те, що Комісія з цінних паперів та бірж США не буде оскаржувати рішення суду, яке визнало агентство неправомірним у відхиленні заявки на біржовий фонд криптофірми Grayscale Investments, також сприяло ставкам на те, що остаточне схвалення наближається.
Треба відзначити, що біткойн залишається значно нижчим, ніж його рекордний показник 2021 року, який перевищував 60 тисяч доларів.
Нагадаємо, у серпні 2023 року найбільша у світі дебетова електронна платіжна система PayPal запустила власний стейблкоїн (криптовалюта, прив'язана до звичайних валют або біржових товарів) - PayPal USD (PYUSD).
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