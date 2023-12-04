росія почала оснащувати літако-снаряди типу Shahed-136 новою бойовою частиною - термобаричною, масою у 40 кг.

Про це повідомляє Defence Express з посиланням на фахівця з галузі зв’язку, РЕР та РЕБ Сергія Бескрестнова, відомого як Сергій "Флеш".

Термобарична бойова частина, іноді помилково відома як "вакуумна бомба", спеціально розроблена для ураження закритих приміщень. За словами експертів, це є абсолютно новим рівнем загрози.

"Для розуміння небезпеки 40-кг термобаричного заряду: понад 10 разів менший 3-кг заряд реактивного вогнемета "Шмель" уражає об'єм у 80 кубічних метрів у замкненому просторі, або 50 квадратів на відкритій місцевості", - кажуть експерти.

Складно визначити конкретний ефект, який може виникнути в результаті використання 40-кілограмової термобаричної бойової частини для Shahed-136, оскільки багато залежить від її конструкції (однотактова чи двотактова) і складу компонентів. Однак в будь-якому випадку можна говорити про здатність вражати значні площі, враховуючи вагу цієї термобаричної бойової частини, яка може конкурувати з масивною реактивною вогнеметною системою ТОС-1А "Солнцепек".

Важливо відзначити, що вага бойової частини останньої не оголошується офіційно, а неофіційні джерела вказують на широкий розкид від 30 до 90 кг. Також варто враховувати, що існують різні версії реактивних снарядів цієї системи, з масою від 173 до 217 кг.

Нагадаємо, у ніч на 4 грудня окупанти знову атакували міста в Україні. Безпілотні літальні апарати випустили ракети з мису Чауда, а керована авіаційна ракета була випущена із тимчасово окупованої території Херсонщини.