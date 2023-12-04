У Севастополі, який тимчасово перебуває під окупацією, група партизанів під назвою "АТЕШ" здійснила проникнення до 810-ї бригади морської піхоти росії.

Цю інформацію опублікував "АТЕШ" у своєму каналі в Telegram.

"Наш агент зробив вилазку до парку військової частини 13140. Нам вдалося розвідати військову техніку та особовий склад, який несе службу на контрольно - технічному пункті частини", - йдеться у повідомленні.

Зараз партизанам відома інформація щодо 3137 військовослужбовців російської армії, які призначені в складі цієї бригади. Більшість з них є мобілізованими або контрактниками-водіями.

"Наші агенти вже пробралися до військових частин у Криму! Це початок кінця для російських окупаційних сил на острові! Координати: 44.560247, 33.416288", - наголосили в "АТЕШ".

Нагадаємо, у ніч на 4 грудня окупанти знову атакували міста в Україні. Безпілотні літальні апарати випустили ракети з мису Чауда, а керована авіаційна ракета була випущена із тимчасово окупованої території Херсонщини.