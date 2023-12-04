Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який координував ракетні удари по Києву напередодні 2023 року. За його вказівками 31 грудня 2022 року ворог виконав ракетний удар по одному з корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Про це повідомили СБУ та Офіс генерального прокурора.

Також російський агент здійснював розвідування щодо місць розташування штабів та осередків найбільшого концентрації особового складу та військової техніки Збройних Сил України на території Києва та Житомирщини.

На Житомирщині зловмисник використовував своїх родичів для отримання розвідданих, діючи в умовах конспірації. У Києві він самостійно здійснював візуальне спостереження та фотофіксацію українських об’єктів під час прогулянок по місту.

За даними слідства, особою, що діяла на користь ворога, виявився 40-річний житель Києва, який симпатизував прокремлівським поглядам. Щоб сприяти агресору в війні проти України, він уклав статус "волонтера" і виїхав до росії через інші країни наприкінці минулого року.

За інформацією слідства, підозрюваний погодився співпрацювати з ФСБ наприкінці грудня 2022 року під час перетину білорусько-російського кордону на фільтраційному посту.

За декілька днів Київ зазнав масованої ракетної атаки. Під обстріл потрапили два райони, у тому числі ворог намагався вдарити по будівлі з українськими військовослужбовцями. Саме її місце розташування передав підозрюваний.

"Після цього представники ФСБ доставили свого агента до Москви, де його детально проінструктували щодо методів роботи, конспірації та пріоритетних завдань. Потім зрадника відправили до України для збору розвідданих. Взамін йому пообіцяли допомогу в отриманні російського громадянства та своєчасну "евакуацію" до країни-агресорки", - розповіли в СБУ.

Нагадаємо, експрезидента України Петра Порошенка не випустили за кордон на прохання СБУ, оскільки він планував зустрітися з "другом путіна", прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.