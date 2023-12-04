Міністерство енергетики України та Міністерство довкілля та енергетичної безпеки Італії уклали угоду про співпрацю в галузі енергетичного переходу та використання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

Згідно з повідомленням пресслужби Міненергетики, документ підписали заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук і віцеміністр міністерства довкілля Італії Ванніа Ґава під час Конференції ООН зі зміни клімату COP28 у Дубаї.

У спільній заяві сторони домовилися про співпрацю в сфері енергетичного переходу та використання ВДЕ під час відновлення та реконструкції України після війни, з метою досягнення цілей декарбонізації всього енергетичного сектору. Зокрема, угода передбачає співпрацю в таких напрямках:

Передача технологій та розвиток потенціалу в галузі відновлюваної енергії та енергоефективності.

Обмін найкращими практиками та знаннями в енергетичному переході та інноваційних технологіях у процесі декарбонізації.

Прискорення розгортання та використання відновлюваного водню, екологічно чистого біогазу та біометану.

Посилення участі громадськості та обмін передовим досвідом в управлінні енергетичною системою, включаючи розробку Національних енергетичних та кліматичних планів (NECP).

Нагадаємо, дефіциту електроенергії в Укарїні не спостерігається. Обмеження для споживачів не застосовуються в жодній з областей, а у і відключення пов’язані з несприятливими погодними умовами чи бойовими діями.

Генерації, виробленої українськими електростанціями, достатньо для покриття потреб споживачів та промисловості. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів міністр енергетики Герман Галущенко.