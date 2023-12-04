Україна та Італія домовилися про співпрацю у сфері відновлювальної енергетики [ Редагувати ]
Міністерство енергетики України та Міністерство довкілля та енергетичної безпеки Італії уклали угоду про співпрацю в галузі енергетичного переходу та використання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).
Згідно з повідомленням пресслужби Міненергетики, документ підписали заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук і віцеміністр міністерства довкілля Італії Ванніа Ґава під час Конференції ООН зі зміни клімату COP28 у Дубаї.
У спільній заяві сторони домовилися про співпрацю в сфері енергетичного переходу та використання ВДЕ під час відновлення та реконструкції України після війни, з метою досягнення цілей декарбонізації всього енергетичного сектору. Зокрема, угода передбачає співпрацю в таких напрямках:
- Передача технологій та розвиток потенціалу в галузі відновлюваної енергії та енергоефективності.
- Обмін найкращими практиками та знаннями в енергетичному переході та інноваційних технологіях у процесі декарбонізації.
- Прискорення розгортання та використання відновлюваного водню, екологічно чистого біогазу та біометану.
- Посилення участі громадськості та обмін передовим досвідом в управлінні енергетичною системою, включаючи розробку Національних енергетичних та кліматичних планів (NECP).
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