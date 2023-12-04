Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов стверджує, що наразі він не може підтвердити заяву керівника Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталія Барабаша.

Раніше Барабаш, виступаючи у телемарафоні, повідомив, що Сили оборони знищили всіх російських окупантів, які могли бути причетні до страти беззбройних українських воїнів біля Степового в Донецькій області.

Про це Юсов розповів в ефірі "Радіо Свобода".

Зараз важко сказати, що тих саме (причетних до розстрілу військових рф – ред.). Але ситуація під Авдіївкою і даним конкретно населеним пунктом дуже динамічна. І так, є інформація, це непоодинокі випадки, коли укріплення переходять з рук у руки. Проте стверджувати, що саме тих ліквідовано, ми зараз не можемо. Цей момент треба додатково верифікувати, - зазначив Юсов.

Юсов не має конкретної інформації щодо того, які саме підрозділи російської армії можуть бути причетні до цього вчинку. Представник Головного управління розвідки називає цю інформацію "чутливою" і зазначає, що під час розслідування будуть розкриватися всі деталі.

Раніше в мережі з’явилося відео, на якому російські військові стратили двох бійців Збройних Сил України, які здались у полон.