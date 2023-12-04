Світла памʼять телеоператору Павлу Тимошенку: "Подробиці" оголошують збір на FPV дрони-камікадзе [ Редагувати ]
Світла пам‘ять нашому телеоператору Павлу Тимошенку, який загинув під Вугледаром. Помстимося і не пробачимо!
"Подробиці" закликають долучитися до збору на FРV дрони-камікадзе для роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. FPV взводу Black Raven 93 бригади Холодний Яр.
Задамо жару ворогу!
Ціль: 300 000 ₴
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