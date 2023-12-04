У Новогродівці, Донецька область, рятувальники звільнили тіло 8-річної дівчинки з-під завалів трьохповерхового будинку, що постраждав від ракетного удару окупантів. Інформація про стан батьків дівчинки, які можливо залишилися під завалами, наразі відсутня.

Пр це повідомив начальник місцевого МВА Олександр Шевченко.

В Новогродівці на місці влучання ворожої ракети в багатоквартирний будинок в центрі міста зранку 4 грудня з-під завалів дістали тіло 8-річної дівчинки. Батьків дитини, які ймовірно досі перебувають під завалами не знайшли, - йдеться у повідомленні.

Рятувальники продовжують розбирати завали будинку в Новогродівській громаді, яка оголосила триденну жалобу в зв'язку із загибеллю людей унаслідок обстрілу. Період жалоби триватиме з 4 по 6 грудня.

Раніше ми писали про те, що окупанти влаштували масований удар, випустивши шість ракет "С-300" одночасно по трьох містах Донецької області - Покровську, Мирнограду та Новоградівці.