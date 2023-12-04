Директор Офісу менеджменту та бюджету США (відділ при Виконавчому офісі президента США) Шаланда Янґ направила Конгресу терміновий лист щодо необхідності затвердити допомогу Україні. Про це повідомляє Bloomberg.

У листі, оприлюдненому Білим домом, зазначено, що припинення фінансування та надходження зброї в Україну збільшить ймовірність перемог росії.

Я хочу чітко пояснити: без дій Конгресу до кінця року у нас закінчаться ресурси для закупівлі додаткової зброї та обладнання для України та забезпечення обладнанням із військових запасів США.

Вона також нагадала конгресменам, що "немає жодного чарівного джерела фінансування".

У нас закінчилися гроші - і майже бракросіує часу.

Нагадаємо, США не дозволять росії перемогти у війні з Україною та ХАМАСу в конфлікті з Ізраїлем. Про це на Рейганівському форумі національної оборони в Каліфорнії заявивглава Пентагону Ллойд Остін.