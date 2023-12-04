Допомога Україні: у Байдена терміново звернулися до Конгресу [ Редагувати ]
Директор Офісу менеджменту та бюджету США (відділ при Виконавчому офісі президента США) Шаланда Янґ направила Конгресу терміновий лист щодо необхідності затвердити допомогу Україні. Про це повідомляє Bloomberg.
У листі, оприлюдненому Білим домом, зазначено, що припинення фінансування та надходження зброї в Україну збільшить ймовірність перемог росії.
Я хочу чітко пояснити: без дій Конгресу до кінця року у нас закінчаться ресурси для закупівлі додаткової зброї та обладнання для України та забезпечення обладнанням із військових запасів США.
Вона також нагадала конгресменам, що "немає жодного чарівного джерела фінансування".
У нас закінчилися гроші - і майже бракросіує часу.
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