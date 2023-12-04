Грудень - час дива та свят. Попри тяжкі часи діти мають відчувати себе дітьми, радіти життю та вірити у дива. Саме тому, у столиці підготували ряд заходів, які подарують дітям незабутні враження та емоції.

Встановлення новорічної ялинки, День святого Миколая, різдвяні ярмарки, майстер-класи, вистави та ковзанки - це чудова нагода для дітей отримати подарунки та насолодитися святковим настроєм

Ми зібрали для вас ідеї, куди піти з дітьми на свята.

"Головна Резиденція Святого Миколая в Україні"

Коли: до 26 грудня 2023 року

Де: Музей просто неба "Мамаєва Слобода", вул. Михайла Донця, 2

Час роботи: з 10:00 до 18:00 години, без вихідних.

Головна Резиденція Святого Миколая" розташувалася у садибі "Коваля" у Музей просто неба "Мамаєва Слобода". Святий Миколай не лише читає дитячі листи, а й зустрічається з ними особисто. Діти зможуть розповісти святому віршик чи заспівати пісню та отримати за свій виступ подарунок.

У програму відвідування входять мініекскурсія садибою, де розташована резиденція, зустріч та фото зі Святим Миколаєм, частування трав'яним чаєм та смаколиками.

"Різдвяна фабрика мрій" на ВДНГ

Коли: до 14.01 з 10:00 до 21:00. Остання екскурсія до 20:30

Де: пр. Академіка Глушкова, 1, ВДНГ, 2 павільйон

Ціни: 350 – 380 грн.

"Різдвяна фабрика мрій" – це казкове містечко, де відбувається чарівне виробництво ялинкових прикрас. Жителі містечка – ельфи – вчать дітей здійснювати свої найзаповітніші мрії, а дорослих – вірити в дива.

На екскурсію фабрикою діти вирушають з ельфом-екскурсоводом (час екскурсії 35 хвилин). Усі майстерні казкової фабрики виглядають як справжнє виробництво. Наприкінці екскурсії кожен маленьких гість отримає набір із новорічною кулькою, яку можна розфарбувати вдома (фарби додаються) та прикрасити авторским творінням святкову ялинки.

Екскурсію "Різдвяною фабрикою мрій" слід бронювати заздалегідь за телефонами: 097 886 26 76, 066 744 64 52.

Зимове містечко "Кришталева ковзанка"

Коли: з 9 грудня по 28 січня, вихідні та святкові дні – з 10:00 до 22:00, будні – з 12:00 до 22:00.

Де: Дніпровська набережна, 12

Вхід на територію зимового містечка вільний.

Катання на ковзанці: 370 грн (термін катання не обмежений), ковзани входять у вартість

9 грудня на Осокорках на набережній біля ТРЦ River Mall відкриється зимове містечко "Кришталевий каток".

Його головною фішкою стане льодовий майданчик просто неба площею 1600 кв. м. В інтер'єрі міста домінуватиме білий колір, а ялинка всіх здивує своєю формою, що нагадує гігантський кристал. На території містечка працюватимуть велика італійська карусель та фуд-корт з вуличною їжею та гарячими напоями. Для любителів селфитися передбачено багато креативних фотозон.5

Вхід українським воїнам та їхнім сім'ям на ковзанку зі знижкою при пред'явленні посвідчення. У соціальний день, 17 грудня, вхід для окремих категорій відвідувачів безкоштовний.

"Королі Магії рятують Новий Рік"

Де: концерт-хол Bel Etage, вул. Шота Руставелі, 16А

Коли: 19-24 грудня

Квитки: від 480 грн.

З 19 грудня у столичному концерт-холі Bel Etage стартує найвидовищніше та магічне шоу цієї зими "Королі Магії рятують Новий Рік"

Глядачів вразять яскраві циркові номери, захопливий сюжет, щедра порція гумору та фантастичні ілюзії від зірок YouTube - братів Томашевських із Magic 5. Вони набули популярності завдяки своїм фокусам, які мають шалений успіх серед дітей та підлітків. Хлопці вражають трюками на межі людських можливостей та підкорють стихію вогню.

Виставка "Київська ялинка від XIX cт. – до сьогодення"

Де: Музей історії Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7

Коли: до 4 лютого, Ср-Нед.: 12:00–19:00, Пн-Вт.: вихідні.

Квитки: 180 грн, пільговий квиток – 90 грн.

У виставковому експозиційному просторі будуть представлені різноманітні унікальні артефакти. Тут і Дід ​​Мороз 1926 року, і оригінальні ялинкові прикраси часів Кайзера Вільгельма, і іграшковий ведмедик 1940-х років, знайдений у руїнах на Михайлівській площі, та різдвяні листівки XIX-ХХ століть. Будуть тут радянські Діди Морози та Снігуроньки різних десятиліть та новорічні ялинки, прикрашені за модою різних часів іграшками відповідного періоду, та інтер'єри радянських квартир, прикрашених до свята.

На виставці будуть представлені зразки ялинкових прикрас з особистої колекції Марини Лук'янової із середини XIX століття та до 90-х років ХХ століття.

"Космічний Новий рік" у планетарії

Коли: 19-31 грудня, 2–7 січня, 12:00

Де: Київський планетарій, метро "Олімпійська"

Квитки: 450-550 грн. Дітям від 4 до 12 років знижка 20% при покупці квитків у касах Планетарію.

Телефон: 0 (44) 338 19 91, 0 (67) 338 19 91

Київський планетарій підготував у грудні та січні запрошує дорослих та дітей на розважально-театральний перформанс "Космічний Новий рік".

Програма включає три наступних один за одним дійства. Завдяки локаційним та технічним можливостям планетарію святкові заходи відбуватимуться і у фантастичному просторі фоє, і в серці планетарію – Зоряній залі, яка перетвориться на "Новорічний космічний портал Надії, Добра та Віри на краще". У цій залі гості зможуть побачити повнокупольні фільми у форматі 360° з ефектом 3D, чарівно переміщаючись у гравітаційний простір унікальної космічної ялинки для участі у "Новорічній космічній дискотеці". Також для гостей будуть організовані яскраві фотозони. Працює святкове кафе.

Тривалість програми – 90 хвилин.

Зимові свята у Київському театрі ляльок

Де: Київський театр ляльок, вул. Грушевського, 1а

Для довідок: 050 481 31 50

Зимовий сезон у красивому засніженому замку у самому серці Києва відкриється 2 грудня прем'єрою вистави-квесту "Новорічна сторі "Блогери у театрі" (6+).

Також в афіші грудня улюблені вистави: "Казка про Мороза Морозенка", "Попелюшка", "Чарівник країни Оз" та "Енеїда".

Починаючи з 6 грудня, після кожної вистави на гостей чекатиме сюрприз: вітання від Святого Миколая чи Мороза Морозенка, а також веселі інтермедії з акторами.

Для бронювання квитків та домовленя про групове відвідування дзвоніть: 050 481 31 50 (з 10:00 до 17:00, щодня, крім понеділка).