Створення "довгих Нептунів" в Україні - це секретний проєкт, що вказує на важливий крок у розвитку українського військово-промислового комплексу. Цей проєкт має на меті розширення можливостей української артилерії та збільшення діапазону дії ракет.

Деталі було оприлюднено в інтерв'ю заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка та на Defense Express. Однак, через конфіденційність проєкту, конкретні характеристики "довгих Нептунів" можуть бути недоступні для загальної громадськості.

Зараз ведеться робота щодо створення так званого довгого "Нептуна". Йдеться про нову модифікацію ракети для комплексу "Нептун". Також ведеться активна робота разом з міністерством стратегічних галузей промисловості стосовно зміцнення системи ППО.

Він відмовився розкривати деталі нової розробки.

Наразі про це ми не можемо говорити докладно, скажу лише, що триває робота над модернізацією зенітно-ракетних комплексів "Бук" та С-300.

Як пише Defense Express, скоріш за все йдеться про адаптацію ракети Р-360 комплексу "Нептун" для знищення наземних цілей. За даними видання, ймовірна дальність такої ракети може сягати 400 км (проти 300 км у протикорабельній версії) і бойова частина - 350 кг (проти 150 кг). Хоча не виключено, що це не остаточні ТТХ модифікованої ракети.

Зокрема, за інформацією видання, наприкінці серпня повідомлялося, що таких ракет вироблено всього декілька десятків.

Щодо нового варіанту "Нептуна" також раніше повідомлялося, що ракета використовує систему самонаведення з тепловізійним зображенням для пошуку та захоплення цілі на основі попереднього завантаженого зображення, і що, звичайно, ракета використовує ту ж пускову, що і для протикорабельної версії.

Defense Express припускає, що саме роботи над "Нептуном" є одним з пунктів з переліку "ракетне озброєння та боєприпаси", на які Україна в наступному році має витратити 175 млрд грн.

Нагадаємо, що Україна готується до посилення протиповітряної оборони, яке може статися наступного тижня.