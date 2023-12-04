Збір на гвинтівки та приціли: снайпери 124-ї бригади просять про допомогу [ Редагувати ]
Відділення снайперів 124-ї бригади, які зараз захищають Херсонський напрямок, терміново потребує зброї та спорядження. Рідні військових розпочали збір, щоб забезпечити захисників усім необхідним.
Мета збору - 385 тисяч гривень.
Підтримайте захисників і їхніх родичів та долучитися до збору.
Для снайперів надзвичайно важлива зброя, з якою вони йдуть на завдання, адже ризики дуже високі і від точності залежить їхнє життя.
За рахунок зібраних коштів планується закупити для захисників наступне:
- Зорову трубу, 1шт (вартість 43200 грн)
- Снайперська гвинтівка, 2 шт (вартість 199600 грн)
- Оптичний приціл, 2 шт (вартість 110400 грн)
- Моноблок, 2 шт (вартість 26460 грн)
- Сошки, 2 шт (вартість 5360 грн)
Допомогти військовим ефективніше виконувати свою роботу ви можете, зробивши донат на "банку" Монобанку: https://send.monobank.ua/jar/8AWoQJ22fF.
Або ж за номером карти: 5375411211362566.
по темі
Уряд продовжив ветеранам-військовим термін виплат до Дня Незалежності
Нідерланди оголосили про свої плани надати Україні додаткову допомогу у розмірі 2,5 млрд євро
Український ветеранський фонд започаткував програму "Варто". Мова про надання коштів на початок власної справи. Тож, чи дійсно варто її розпочинати? І як може допомогти держава? Про все це на прикладі ветеранського бізнесу на Вінниччині розповість Єлизавета Яковлева.
Нова допомога від США для України може бути відкладена до середини грудня або навіть на довший термін
У зв'язку зі зміною погодних умов російська федерація була змушена скоротити кількість обстрілів правобережжя Херсонської області