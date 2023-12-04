У вівторок, 5 грудня, в Україні очікується мороз. Опадів на значній території країни не спостерігатиметься. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Антициклон Dunja продовжує визначати погоду в Україні. 5 грудня опадів не передбачається і трохи "придавить" морозцем.

Як пише Діденко, найближчої ночі стовпчики термометра коливатимуться в межах -5- 10 градусів, а на заході температура буде нижчою та складе -9-14 градусів. Вдень температура повітря в країні становитиме в межах -1 -5 градусів.

На дорогах очікується ожеледиця.

У Києві день без опадів.

Вночі температура впаде до -6 -8 градусів, вдень стовпчики термометра піднімуться до -1 -3 градусів.

Надалі переважатиме стримано холодна погода. Dunja ушиється з середини тижня і зʼявляться опади.

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