На Закарпатті прикордонники зупинили 29-річного мешканця Коломиї, який вже вп'яте намагався незаконно перетнути кордон. Двічі коломиянин тестував обмеження в Одеській області, а тепер "штурмував" Закарпаття. Про це повідомляться у Telegram Держприкордонслужби.

Нестримний чоловік намагався подолати повноводну Тису на звичайному надувному матраці, ігноруючи всі попередження прикордонників.

Щоб відвести увагу правоохоронців, чоловік надів дитячу рожеву шапку, намагаючись виглядати як дитина.

Для таких нахабних екстремалів передбачено штраф у розмірі від 3400 до 13600 гривень або 15 діб арешту.

Раніше ми писали про те, що від початку повномасштабної війни з України втекли майже 20 тисяч чоловіків.