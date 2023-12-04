У Харкові запрацює метросадок: що відомо [ Редагувати ]
У Харкові, з січня, розпочне свою роботу метросадок. Групи для дітей старшого дошкільного віку будуть діяти на п'яти станціях метрополітену міста. Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.
Виконавчий комітет Харківської міської ради сьогодні, 4 грудня, підтримав рішення про організацію освітнього процесу в групах для дітей старшого дошкільного віку в приміщеннях КП "Харківський метрополітен.
Зокрема зазначається, що навчання в метро у групах для дітей старшого дошкільного віку з короткотривалим перебуванням почнуть з 6 січня 2024 року.
Дитячий садок працюватиме на ст. м. "Університет", "Перемога", "Академіка Павлова", "Метробудівників" і "Тракторний завод".
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