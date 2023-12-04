У Харкові, з січня, розпочне свою роботу метросадок. Групи для дітей старшого дошкільного віку будуть діяти на п'яти станціях метрополітену міста. Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

Виконавчий комітет Харківської міської ради сьогодні, 4 грудня, підтримав рішення про організацію освітнього процесу в групах для дітей старшого дошкільного віку в приміщеннях КП "Харківський метрополітен.

Зокрема зазначається, що навчання в метро у групах для дітей старшого дошкільного віку з короткотривалим перебуванням почнуть з 6 січня 2024 року.

Дитячий садок працюватиме на ст. м. "Університет", "Перемога", "Академіка Павлова", "Метробудівників" і "Тракторний завод".

Раніше ми писали про те, що проїзд у громадському транспорті Харкова залишиться безкоштовним.