Ліквідація "Шахедів" на півдні України: Повітряні сили показали відео [ Редагувати ]
У ніч проти понеділка, 4 грудня 2023 року, підрозділи Херсонської зенітної ракетної бригади знищили шість Shahed-136/131 та розвідувальний безпілотник Supercam.
Про це повідомили у Повітряному командуванні "Південь" у Facebook.
Повітряне командування "Південь" оприлюднило відео, як збивали ворожі повітряні цілі.
Раніше ми писали про те, що росіяни почали встановлювати на "Шахеди" термобаричні бойові частини.
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