"Доповіді розвідок, зведення з фронту": Зеленський провів важливий селектор [ Редагувати ]
У понеділок, 4 грудня, президент України Володимир Зеленський розповів деталі про щоденний селектор.
Триває виконання важливих оборонних домовленостей з нашими партнерами. Отримали як дефіцитні ракети до наявних систем ППО, так і нові, сучасні зенітні комплекси. Вдячний нашим друзям.
За його словами, дають результат і зусилля з нарощування власного виробництва.
Уперше вийшли на показник шість "Богдан" на місяць. І вже бачимо, як збільшити його ще.
"Працює і наш "зерновий коридор". Перевищили позначку 7 млн тонн вантажів", - сказав президент.
Також отримав доповіді розвідок, зведення з фронту. Оборонні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, активні дії на півдні.
"Херсон. Надзвичайні служби, ОВА та МВА долають наслідки чергового варварського обстрілу та допомагають постраждалим. А сили оборони реалізують задум, як відбити ворогу можливості й бажання тероризувати місто", - додав Зеленський.Нагадаємо, США не дозволять росії перемогти у війні з Україною та ХАМАСу в конфлікті з Ізраїлем. Про це на Рейганівському форумі національної оборони в Каліфорнії заявивглава Пентагону Ллойд Остін.
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