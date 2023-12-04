ВРП дозволила арештувати чотирьох суддів через хабар [ Редагувати ]
Вища рада правосуддя (ВРП) дала згоду на тримання під вартою чотирьох суддів Київського апеляційного суду. Мова йде про В’ячеслава Дзюбіна, Ігоря Паленика, Віктора Глиняного та Юрія Сливу.
Про це стало відомо під час трансляції засідання ВРП.
Зазначимо, що суддів підозрюють в отриманні хабаря за скасування арешту майна в справі колишнього керівника "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва.
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