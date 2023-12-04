У рф фура протаранила колону росгвардії: є постраждалі [ Редагувати ]
У понеділок, 4 грудня, у Воронезькій області фура врізалася в колону росгвардії. Внаслідок інциденту постраждали п'ять солдатів. Про це повідомляється у Telegram-каналі Baza.
За інформацією пропагандистського каналу, ДТП сталася у Бобровському районі на трасі М4 "Дон".
Водій нібито не врахував погодні умови, перевищив швидкість та влетів у колону росгвардії, яка складалася з трьох автобусів, трьох "Уралів" та двох машин супроводу.
Загинула одна людина - пасажир фури. Крім неї постраждав водій вантажівки та 5 росгвардійців.
Водночас, за інформацією каналу, усіх постраждалих з травмами різного ступеня доправили до Бобровської районної лікарні.
Раніше ми писали про те, що російський репер Баста потрапив у ДТП.
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