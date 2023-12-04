У понеділок, 4 грудня, у Воронезькій області фура врізалася в колону росгвардії. Внаслідок інциденту постраждали п'ять солдатів. Про це повідомляється у Telegram-каналі Baza.

За інформацією пропагандистського каналу, ДТП сталася у Бобровському районі на трасі М4 "Дон".

Водій нібито не врахував погодні умови, перевищив швидкість та влетів у колону росгвардії, яка складалася з трьох автобусів, трьох "Уралів" та двох машин супроводу.

Загинула одна людина - пасажир фури. Крім неї постраждав водій вантажівки та 5 росгвардійців.

Водночас, за інформацією каналу, усіх постраждалих з травмами різного ступеня доправили до Бобровської районної лікарні.

Раніше ми писали про те, що російський репер Баста потрапив у ДТП.