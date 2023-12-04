Збройні сили України нарешті отримали новий ефективний інструмент для протидії атакам російських дронів – ракети Martlet, які надані Великою Британією. За інформацією The Times, Велика Британія передала Україні частину своєї передової зброї для протистояння російським безпілотникам моделі Shahed.

Хоча офіційної заяви про постачання цих ракет поки немає, варто відзначити, що цей крок може суттєво підвищити ефективність українських Збройних сил у веденні оборонних операцій та захисту території країни.

Martlet - це легка багатоцільова керована ракета, створена для потреб військових Великої Британії компанією Thales Air Defense.

Міністерство оборони Великої Британії розмістило початкове замовлення на 1000 ракет, поставки яких були заплановані починаючи з 2013 року. Однак початкова експлуатаційна спроможність була придбана 2021 року, а повна оперативна спроможність очікується 2024 року.

Ракета після прийняття на озброєння у Великій Британії отримала назву "Martlet". Вона призначена для забезпечення єдиного сімейства зброї, яке може використовуватися в різних режимах:

Морський;

Поверхня-поверхня;

Повітряний запуск;

Земля-повітря.

Нагадаємо, США не дозволять росії перемогти у війні з Україною та ХАМАСу в конфлікті з Ізраїлем. Про це на Рейганівському форумі національної оборони в Каліфорнії заявивглава Пентагону Ллойд Остін.