У Сватівському районі Луганської області Сили оборони України знищили склад боєприпасів і техніку росіян. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що співробітники Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях здобули розвіддані про розміщення складу боєприпасів і бронетехніки агресора на лінії бойового зіткнення у Сватівському районі.

У результаті двох нічних бойових вильотів БПЛА цілі успішно уражен.

На відео можна побачити вдале влучання по техніці росіян.

Нагадаємо, США не дозволять росії перемогти у війні з Україною та ХАМАСу в конфлікті з Ізраїлем. Про це на Рейганівському форумі національної оборони в Каліфорнії заявивглава Пентагону Ллойд Остін.