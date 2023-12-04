СБУ знищила склад боєприпасів і техніку росіян на Сватівському напрямку (відео) [ Редагувати ]
У Сватівському районі Луганської області Сили оборони України знищили склад боєприпасів і техніку росіян. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зазначається, що співробітники Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях здобули розвіддані про розміщення складу боєприпасів і бронетехніки агресора на лінії бойового зіткнення у Сватівському районі.
У результаті двох нічних бойових вильотів БПЛА цілі успішно уражен.
На відео можна побачити вдале влучання по техніці росіян.
Нагадаємо, США не дозволять росії перемогти у війні з Україною та ХАМАСу в конфлікті з Ізраїлем. Про це на Рейганівському форумі національної оборони в Каліфорнії заявивглава Пентагону Ллойд Остін.
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