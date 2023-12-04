У Польщі з 2024 року плануються зміни у виплатах допомоги, що надається українським громадянам на утримання дітей. За інформацією порталу ukrayina.pl, розмір щомісячної допомоги "500+" для українців підвищиться до 800 злотих на місяць.

Українські біженці, що знаходяться в Польщі, матимуть можливість скористатися цією ініціативою, отримуючи щомісячну виплату у розмірі 800 злотих (7320 грн) на кожну неповнолітню дитину. Згідно з новими правилами, така соціальна допомога буде надаватися для дітей до 18 років.

Ці зміни встановлюють нові стандарти соціальної підтримки для українських громадян, які перебувають у Польщі, спрямовані на поліпшення умов їхнього соціального забезпечення.

Тим українцям, які вже отримують ці "дитячі" виплати, подавати додаткову заяву не потрібну. Всім отримувачам Управління соціального страхування (ZUS) допомогу перерахує автоматично. Всі інші виплати для сімей залишаться без змін.

Водночас із 1 лютого розпочнеться приймання заявок на призначення допомоги по догляду за дитиною на період з 1 червня 2024 року по 31 травня 2025 року.

Українці, які вперше оформлюватимуть соціальну допомогу "800+", мають відповідати вимогам: легально перебувати у Польщі та виховувати неповнолітню дитину. Треба мати:

ідентифікаційний номер PESEL (заявника і дитини);

адресу електронної пошти;

номер телефону польського оператора;

номер банківського рахунку в Польщі.

Зараз заяву на виплати "500+" ("800+") подають лише онлайн. Можна скористатися одним зі способів:

мобільний додаток mZUS;

портал електронних послуг ЗУС (PUE ZUS);

портал Emp@tia;

електронний банкінг, який співпрацює із ZUS.

У ZUS можуть запросити додаткові документи. Наприклад, документ, що підтверджує легальність перебування та доступ до ринку праці в Польщі, якщо дорослий прибув до Польщі до 24 лютого 2022 року, а дитина після початку війни (наприклад – дозвіл на тимчасове проживання "карту побиту"). Або рішення суду про призначення заявника тимчасовим опікуном дитини.

Гроші надійдуть на польський банківський рахунок, який буде вказано в заяві до ZUS.

Водночас, українцям слід врахувати, що виплати "500+" призупиняють відразу після виїзду за межі Польщі навіть на декілька днів. Після повернення доводиться їх поновлювати.

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