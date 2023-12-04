У ЗСУ підтвердили удар по нафтово-мастильним складам у Луганську [ Редагувати ]
Сили оборони України вчора, 3 грудня, завдали удару по окупованому Луганську. Було уражено нафтово-мастильні склади росіян.
Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram.
Вчора 3 грудня 2023 Сили оборони нанесли успішний вогневий удар по нафтово-мастильним складам.
Зазначається, що вони знаходяться у межах тимчасово окупованого Луганська.
Раніше ми писали про те, що СБУ знищила склад боєприпасів і техніку росіян на Сватівському напрямку.
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