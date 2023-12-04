У Раді триває втеча депутатів: Дмитро Шпенов написав заяву про складання мандату [ Редагувати ]
Народний депутат Дмитро Шпенов подав заяву про складання мандату. Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
До Верховної Ради України надійшла заява від Шпенова Дмитра Юрійовича про складення депутатських повноважень та дострокове припинення повноважень народного депутата України.
Відповідну заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.
Шпенов - позафракційний, у 2019 році був обраний до Ради 9-го скликання як безпартійний самовисуванець за 37-м округом (Дніпропетровщина).
У попередньому скликанні Ради обирався як безпартійний самовисуванець за 37-м округом, член "Опозиційного блоку".
Сам Шпенов своє рішення не пояснював. Відтак у Раді залишиться 401 депутат.
Раніше повідомлялося, що народний депутат від "Батьківщини" Віталій Данілов написав заяву про складання мандату.
Аналогічно вчинив і Максим Єфімов з депутатської групи "Відновлення України".
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