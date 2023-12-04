У Львові уь віці 77 років помер народний артист України Сергій Кустов, який був відомий за роль мушкетера у фільмах "Д'Артаньян і три мушкетери" та "Повернення мушкетерів". Некролог актора з'явився на Facebook-сторінці Першого академічного театру для дітей та юнацтва у Львові (колишній Театр Юного Глядача ім. М. Горького).

"Відійшов у засвіти наш народний артист України Сергій Павлович Кустов - епоха історії театрального Львова та цілої країни, наш старший колега, друг та наставник.

Сергій Павлович присвятив нашому театру 55 років свого життя, за цей час зіграв понад 100 ролей, серед яких найвизначнішими були ролі Гамлета, Голохвастова у виставі "За двома зайцями", Робін Гуда та Лукаша у "Лісовій пісні". Співпрацював з такими видатними режисерами як Сергій Данченко, Ада Куниця, Володимир Опанасенко, Володимир Скляренко, Мирон Лукавецький, Сергій Проскурня, Алла Бабенко, Олексій Кравчук та інші", - повідомляє пресслужба театру.



Про дату та місце поховання повідомлять згодом. ​Причина смерті актора не уточнюється.

Кустов народився 12 жовтня 1946 року у Полтавській області. Освіту здобув у Київському державному інституті театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. З 1968 року працював у Львівському театрі юного глядача.

У 1966 році відбувся його дебют на екрані у революційній драмі "Бур'ян". Також він брав участь у проєкті "Порт" та "Місто з ранку до опівночі". Також знімався у серіалах, включаючи "Ганна Герман" та "Державний кордон".

Найбільшу славу на екрані Кустову принесла епізодична роль одного з мушкетерів у музичному фільмі Юнгвальда-Хількевича "Д'Артаньян і три мушкетери" (1979 р.). Цей фільм Одеської кіностудії знімали у Львові.

Нагадаємо, нещодавно до лікарні з інфарктом потрапив виконавець головної ролі у ньому Михайло Боярський.