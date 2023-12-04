У Верховній Раді готують зміни до законодавства, яке регулює питання мобілізації та військової служби. Про це в ефірі національого телемарафону "Єдині новини" повідомив перший заступник голови парламетського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

За словами парламентарія, до робочої групи з підготовки законопроекту входять представники всіх фракцій і груп.

Готуються наступні зміни щодо мобілізації/демобілізації:

встановлення відпустки терміном на 90 днів з оплатою грошового забезпечення для осіб, які повернулися з полону (зокрема нормування, які документи повинен мати військовослужбовець або військовозобов'язаний під час проходження ВЛК або лікування після поранення, а що має забезпечити держава через ВЛК, щоб зменшити бюрократію);

встановлення права на звільнення з військової служби осіб без громадянства чи іноземців;

встановлення права на звільнення з військової служби осіб, які мають інвалідність першої, другої групи;

встановлення права на звільнення з військової служби або демобілізацію жінок-курсанток, які достроково розірвали контракт.

Законопроєкт також передбачає врегулювання права на відстрочку від мобілізації педагогів, викладачів вищих навчальних закладів і студентів.

Що стосується викладачів, то це однозначно право на відстрочку. Що стосується студентів, то зараз йде дискусія щодо недопущення порушення прав особи на здобуття освіти. Але що вирішено - коли людина здобуває другу або третю вищу освіту, дати можливість завершити навчання, це однозначно вже вирішено.

З іншого боку, юридичне управління Верховної Ради підготує пропозиції щодо тих осіб, які в майбутньому захочуть здобувати другу, третю вищу або професійну підготовку, а саме яким чином може бути обмежене це право.

Але практика свідчить про те, що ми працюємо щодо квот Міносвіти на здобуття фаху. Насправді проблема існує в тому, що в десятки разів зросла кількість тих, хто почали здобувати другу, третю вищу, або професійну освіту. Через те вирішили внормувати: якщо людина здобуває першу вищу освіту - питання не обговорюється, вона має право на відстрочку, якщо вона вже вступила та здобуває другу чи третю ми також вирішуємо питання, щоб дати можливість завершити.

Нагадаємо, президент Зеленський анонсував "комплексні" рішення щодо мобілізації.