На Кіровоградщині правоохоронці затримали банду, яка на ходу крала з вантажівок гуманітарну допомогу для мешканців звільнених територій та вантажі для військових. Про це повідомляє Національна поліція.

Злочинці скоювали крадіжки з вантажного транспорту під час руху, використовуючи спеціально обладнаний легковий автомобіль.

Правоохоронці задокументували 15 епізодів злочинної діяльності фігурантів. Сума збитків, завдана потерпілим, складає майже 2 мільйони гривень.

Поліцейські провели майже 30 обшуків на території Кіровоградської та Полтавської областей.

За місцями мешкання крадіїв і збуту викраденого майна правоохоронці вилучили речові докази, які вказують на злочинну діяльність зловмисників.

Двох учасників банди затримали та повідомили про підозру. Розслідування проводиться за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкцією статті передбачено покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.