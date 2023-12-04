На Кіровоградщині з вантажівок на ходу крали гуманітарку та вантажі для військових (фото) [ Редагувати ]
На Кіровоградщині правоохоронці затримали банду, яка на ходу крала з вантажівок гуманітарну допомогу для мешканців звільнених територій та вантажі для військових. Про це повідомляє Національна поліція.
Злочинці скоювали крадіжки з вантажного транспорту під час руху, використовуючи спеціально обладнаний легковий автомобіль.
Правоохоронці задокументували 15 епізодів злочинної діяльності фігурантів. Сума збитків, завдана потерпілим, складає майже 2 мільйони гривень.
Поліцейські провели майже 30 обшуків на території Кіровоградської та Полтавської областей.
За місцями мешкання крадіїв і збуту викраденого майна правоохоронці вилучили речові докази, які вказують на злочинну діяльність зловмисників.
Двох учасників банди затримали та повідомили про підозру. Розслідування проводиться за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Санкцією статті передбачено покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
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