На фронті загинув колишній український футболіст Віталій Залізняк [ Редагувати ]
У боях з російськими окупантами на фронті загинув колишній український футболіст Віталій Залізняк. Про це повідомила Українська асоціація футболу.
На війні проти росії загинув ексзахисник ФК "Космос" (Павлоград), ФК "Металург" (Новомосковськ), ФК "Маріуполь", ФК "Торпедо" (Запоріжжя), ФК "Сталь" (Кам'янське), ФК "Електрометалург-НЗФ" (Нікополь) 50-річний Віталій Залізняк.
Ексфутболіст був солдатом, навідником кулеметного відділення взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Залізничне, Віталій отримав осколкове поранення не сумісне з життям.
Нагадаємо, раніше на фронті загинув колишній 33-річний гравець футбольного клубу "Волинь" Роман Годований.
по темі
На війні загинув колишній 33-річний гравець футбольного клубу "Волинь" Роман Годований
Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення досягла 330 040 військових
За 11 місяців поточного року від російських обстрілів загинуло 2 тисячі мирних людей
Збройні Сили України знищили три танки та три бронетранспортери
На війні з російськими загарбниками загинув віцепрезидент Федерації шахів України Артем Сачук