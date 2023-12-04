Під Рівним 44-річна жінка народила 17-ту дитину [ Редагувати ]
На Рівненщині 44-річна жінка народила 17-ту дитину. Про це повідомили у Рівненському перинатальному центрі.
Вчора (3 грудня - ред.) у нас трапилась дуже гарна подія, в нашому закладі жінка народила 17-ту дитинку. В сім’ї 8 хлопчиків та 8 дівчаток і наразі народився дев’ятий хлопчик.
Медики привітіли Маму-героїню з народженням малюка та побажали малятку зростати здоровим під мирним небом України.
Головна лікарка перинатального центру Вікторія Єнікеєва повідомила у коментарі ZAXID.NET, що жінка народжувала природним шляхом. Наразі з нею та новонародженим хлопчиком все добре.
Вага новонародженого хлопчика - 3 кг 960 грам, а ріст - 55 см. Його матір - мешканка Рівненського району. Це вже дев’ята дитина, яку жінка народила у обласному перинатальному центрі.
Для Рівненщини це не рекорд. У лютому 2023 року в цьому ж Рівненському перинатальному центрі 43-річна жінка народила 18-ту дитину.
Нагадаємо, в середині листопада у Тернополі вперше з початку повномасштабної війни народилася трійня.
по темі
Україна зафіксувала перший факт зміни персональних даних української дитини під час незаконного всиновлення російськими громадянами
Поліція Київщини повідомила про надання підозри матері-виховательці будинку сімейного типу у побитті та фізичних знущаннях над дітьми
У Коростені Житомирської області впродовж останніх двох місяців зафіксовано понад 50 випадків скарлатини серед дітей дошкільного та шкільного віку в навчальних закладах
Із серця трирічної дівчинки, яка отримала поранення після російського обстрілу Херсона 19 листопада, дістали уламок міни. Дівчинку прооперували в Інституті Серця
За два роки кількість хворих збільшилась на 100%. Більшість - діти до 6 років. А нещодавно діабет діагностували у двомісячних малюків. Що потрібно знати про цукровий діабет і хто у групі ризику?