На Рівненщині 44-річна жінка народила 17-ту дитину. Про це повідомили у Рівненському перинатальному центрі.

Вчора (3 грудня - ред.) у нас трапилась дуже гарна подія, в нашому закладі жінка народила 17-ту дитинку. В сім’ї 8 хлопчиків та 8 дівчаток і наразі народився дев’ятий хлопчик.

Медики привітіли Маму-героїню з народженням малюка та побажали малятку зростати здоровим під мирним небом України.

Головна лікарка перинатального центру Вікторія Єнікеєва повідомила у коментарі ZAXID.NET, що жінка народжувала природним шляхом. Наразі з нею та новонародженим хлопчиком все добре.

Вага новонародженого хлопчика - 3 кг 960 грам, а ріст - 55 см. Його матір - мешканка Рівненського району. Це вже дев’ята дитина, яку жінка народила у обласному перинатальному центрі.

Для Рівненщини це не рекорд. У лютому 2023 року в цьому ж Рівненському перинатальному центрі 43-річна жінка народила 18-ту дитину.

Нагадаємо, в середині листопада у Тернополі вперше з початку повномасштабної війни народилася трійня.