У Києві встановили новорічну ялинку (відео) [ Редагувати ]
У Києві на Софійській площі встановили новорічну ялинку. Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко.
Не така велика, як в мирний час, але життєствердна, як ніколи. Ялинку вже змонтували. І прикрасять.
Головну ялинку України відкриють 6 грудня, її прикрасять коштом меценатів. Цьогоріч у Києві не буде жодних масових заходів - ані ярмарок, ані святкувань.
по темі
2024 рік – це період панування Зеленого Дерев'яного Дракона, і вибір відповідного стилю для святкового вбрання може сприяти отриманню його прихильності на весь рік
Українці вже готуються до зимових свят. За новим церковним календарем, у 2023 році вони настають значно раніше
На Софійській площі буде встановлена головна ялинка країни та фотозона
У Києві було відкрито рух спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусне сполучення для пасажирів з лівого берега на правий Подільсько-Воскресенським мостовим переходом
В Києві розглядається можливість виплати новим мобілізованим до війська по 30 тисяч гривень починаючи з грудня