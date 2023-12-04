У Гостомельській громаді на Київщині майже 100 пошкоджених осель лишаються не відновленими, через те, що ексначальник Гостомельської військової адміністрації привласнив будматеріали на 11 млн грн.

Сума порушень, виявлених під час ревізії Гостомельської селищної військової адміністрації за період 2022 та 2023 років, сягає понад 21 млн грн. Про це повідомила голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва.

Жителі Гостомельської громади, яка однією з перших прийняла на себе удар ворога, обурюються, що на відновлення їх житла йдуть значні кошти, проте роботи або взагалі не виконувалися, або лише частково. На жаль, такі випадки підтвердилися. Кошти на відновлення виділялися, підрядники їх оперативно освоювали, "забувши" при цьому виконати свої основні зобов’язання - відремонтувати чи відбудувати зруйновані оселі. У той час, коли держава намагається допомогти жителям постраждалих громад, виділяючи значні суми коштів з держбюджету на придбання будівельних матеріалів для відновлення пошкодженого житла, колишній начальник Гостомельської військової адміністрації, отримавши від Київської обласної адміністрації ці матеріали на суму майже 11 млн грн, просто їх привласнив.

Крім того, аудиторами на одному із комунальних підприємств Гостомельської селищної ради встановлено нестачу благодійної допомоги (будівельних матеріалів) на загальну суму 1,2 млн. грн.

Долучилися до розкрадання Гостомельської громади і недобросовісні підрядники, яким виділили бюджетні кошти на роботи з відновлення, але вони їх не виконали або виконали не повністю. Зокрема, так сталося з будинками в селі Мощун та Гостомелі.

Заміна вікон у новобудові Гостомелі

На одному будинку мали відновити дах, а в іншому встановити вибиті вікна - за документами роботи виконані й оплачені - насправді жителі залишилися без заявлених ремонтів.

Заміна вікон у селі Мощун

Лише на ці два об'єкти з міського бюджету виділили майже 0,5 млн грн. Натомість деяким забудовникам Гостомельська військова адміністрація замінила вікна в будівлях в повному обсязі на 2,9 млн грн при тому, що люди там не мешкають і квартири не продані.

Це лише кілька епізодів з того, що виявили аудитори під час ревізії використання бюджетних коштів, виділених на відновлення. На жаль, зафіксовано понад 100 випадків не виконання робіт по відновленню житла мешканців Гостомельської громади.

Заміна покрівлі в селищі Гостомель

Саме Держаудитслужбу визначено тим державним органом, який має повноваження перевіряти використання коштів на відновлення по всій країні.

Наприкінці листопада Держаудитслужба розпочала фінансовий аудит бюджетних витрат міста Одеси за період з 1 січня 2020 по 30 вересня 2023 року. Зокрема, йдеться про використання коштів на відновлення міських об’єктів, постраждалих у результаті регулярних обстрілів міста, які веде ворог.

Також державні аудитори зараз перевіряють використання муніципальних коштів у Дніпрі, Чернігові, Коростені (Житомирщина), Дубні (Рівненщина), Ківерцях (Волинь), Ромнах (Сумщина), Старокостянтинові (Хмельниччина), Тячеві (Закарпаття), а також с.Поляниця (Івано-Франківщина), с.Славське (Львівщина), с.Бородянка (Київщина).

Аудити та ревізії вже проведено в Чернівцях, Ужгороді, Ірпені, Бучі та Гостомелі.