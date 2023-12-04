Президент Болгарії Румен Радєв скористався правом вето, щоб заблокувати схвалену парламентом поставку бронетехніки в Україну. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на прес-службу Радєва.

Йдеться про передачу Україні 100 радянських бронетранспортерів. Відповідну угоду в серпні уклало МВС Болгарії та Міноборони України, наприкінці листопада його ратифікував парламент.

Це техніка, яка вироблялася у 1960-70-х роках і була зарахована до внутрішніх військ (зараз жандармерія) у 1980-х. Ці БТР ніколи не використовувалися, деякі з них є несправними. Болгарія розраховувала на компенсацію з боку США та передачу американської бронетехніки.

Це мав стати перший випадок, коли болгарська сторона передає броньовану техніку Україні безпосередньо, а не через посередників.

Однак Румен Радєв наполягає на тому, що ця бронетехніка могла б знайти застосування на батьківщині, наприклад, для охорони кордону або боротьби зі стихійними лихами.

Я керуюся переконанням, що безпека, здоров'я та життя болгарських громадян мають бути головним пріоритетом.

Парламент має змогу подолати вето президента, чи збирається він їй скористатися, не уточнюється.

Румен Радєв, а також партії "Відродження" та Болгарська соціалістична партія, які висували його в президенти, раніше неодноразово висловлювалися проти відправки військової допомоги Україні.

Нагадаємо, парламент Болгарії на закритому засіданні 27 вересня ухвалив рішення про передачу Україні дефектних ракет для ЗРК С-300 та набоїв для автоматичної стрілецької зброї.