Білий дім попередив Конгрес про вичерпання коштів для України - Bloomberg [ Редагувати ]
Білий дім направив до Конгресу США листа, в якому йдеться про те, що до кінця календарного року у США повністю закінчаться кошти для допомоги Україні, якщо законодавці не схвалять запропонований проект фінансування. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на листа глави адміністративно-бюджетного управління Білого дому Шаланди Янг.
У нас немає чарівного горщика з фінансами, щоб упоратися з цією ситуацією. У нас закінчилися гроші - і майже скінчився час.
Бездіяльність, за словами Шаланди Янг, "поставить Україну навколішки на полі бою". Це не тільки ставить під загрозу досягнуті Україною успіхи, а й збільшить ймовірність військових перемог росії.
У зв'язку з цим Білий дім просить Конгрес США схвалити пакет надзвичайного фінансування, в якому для України передбачено $61 млрд допомоги.
При цьому представники Республіканської партії хочуть пов'язати допомогу Україні зі зміцненням південного кордону США з Мексикою.
Очікується, що цього тижня Білий дім проінформує Конгрес про наслідки непродовження фінансування. 15 грудня Конгрес йде на різдвяні канікули.
Раніше в інтерв'ю Associated Press президент України Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ України не досяг бажаних цілей, оскільки союзники не надали необхідної зброї.
У випадку з Україною, якщо ми зазнаємо невдачі через відсутність допомоги, брак зброї та фінансування, це означатиме, що росія, швидше за все, вторгнеться в країни НАТО.
За словами Зеленського, у цьому випадку "американські діти воюватимуть" з росією.
Нагадаємо, у Держдепартаменті США вважають, що володимир путін не погодиться на мирні переговори з Україною, доки не дізнається результатів виборів президента США у листопаді 2024 року.
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