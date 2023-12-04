Білий дім направив до Конгресу США листа, в якому йдеться про те, що до кінця календарного року у США повністю закінчаться кошти для допомоги Україні, якщо законодавці не схвалять запропонований проект фінансування. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на листа глави адміністративно-бюджетного управління Білого дому Шаланди Янг.

У нас немає чарівного горщика з фінансами, щоб упоратися з цією ситуацією. У нас закінчилися гроші - і майже скінчився час.

Бездіяльність, за словами Шаланди Янг, "поставить Україну навколішки на полі бою". Це не тільки ставить під загрозу досягнуті Україною успіхи, а й збільшить ймовірність військових перемог росії.

У зв'язку з цим Білий дім просить Конгрес США схвалити пакет надзвичайного фінансування, в якому для України передбачено $61 млрд допомоги.

При цьому представники Республіканської партії хочуть пов'язати допомогу Україні зі зміцненням південного кордону США з Мексикою.

Очікується, що цього тижня Білий дім проінформує Конгрес про наслідки непродовження фінансування. 15 грудня Конгрес йде на різдвяні канікули.

Раніше в інтерв'ю Associated Press президент України Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ України не досяг бажаних цілей, оскільки союзники не надали необхідної зброї.

У випадку з Україною, якщо ми зазнаємо невдачі через відсутність допомоги, брак зброї та фінансування, це означатиме, що росія, швидше за все, вторгнеться в країни НАТО.

За словами Зеленського, у цьому випадку "американські діти воюватимуть" з росією.

Нагадаємо, у Держдепартаменті США вважають, що володимир путін не погодиться на мирні переговори з Україною, доки не дізнається результатів виборів президента США у листопаді 2024 року.