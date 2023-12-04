У Харкові з-під обвалу ґрунту рятувальники дістали тіла двох чоловіків. Про це повідомляє ДСНС.

У понеділок, 4 грудня, під час проведення аварійних робіт працівниками газової служби на підземному газопроводі на вулиці Шевченка стався зсув ґрунту. Під шаром землі опинилися двоє чоловіків, 1981 та 1975 років народження.

О 18:26 до Служби порятунку надійшло повідомлення про зсув ґрунту. До місця події одразу виїхали 6 одиниць рятувальної техніки та 32 осіб особового складу ДСНС.

Рятувальники намагались швидко відкопати з-під землі чоловіків, але після вилучення вони вже були без ознак життя. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагічного випадку.