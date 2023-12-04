У Харкові під завалами ґрунту загинули двоє чоловіків (відео) [ Редагувати ]
У Харкові з-під обвалу ґрунту рятувальники дістали тіла двох чоловіків. Про це повідомляє ДСНС.
У понеділок, 4 грудня, під час проведення аварійних робіт працівниками газової служби на підземному газопроводі на вулиці Шевченка стався зсув ґрунту. Під шаром землі опинилися двоє чоловіків, 1981 та 1975 років народження.
О 18:26 до Служби порятунку надійшло повідомлення про зсув ґрунту. До місця події одразу виїхали 6 одиниць рятувальної техніки та 32 осіб особового складу ДСНС.
Рятувальники намагались швидко відкопати з-під землі чоловіків, але після вилучення вони вже були без ознак життя. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагічного випадку.
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