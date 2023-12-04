У понеділок, 4 грудня, в приватному секторі Подільського району Києва вибухнула граната, внаслідок чого загинув чоловік. Про це повідомляє поліція Києва.

Правоохоронців повідомили про вибух на вулиці Замковецькій близько 16:50. За викликом були негайно скеровані слідчо-оперативна група районного управління, співробітники ДСНС та лікарі.

Як виявилось, жертвою вибуху став власник помешкання - киянин, 1950 року народження. Інформації щодо інших постраждалих не надходило.

Вибух стався внаслідок детонації гранати на подвір’ї біля будинку. Правоохоронці обстежили місце події.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - це умисне вбивство із додатковою відміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, на початку листопада помічник головнокомандувача ЗСУ Геннадій Частяков загинув внаслідок необережного поводження з гранатою у себе вдома.