У Києві в приватному будинку вибухнула граната, загинув чоловік [ Редагувати ]
У понеділок, 4 грудня, в приватному секторі Подільського району Києва вибухнула граната, внаслідок чого загинув чоловік. Про це повідомляє поліція Києва.
Правоохоронців повідомили про вибух на вулиці Замковецькій близько 16:50. За викликом були негайно скеровані слідчо-оперативна група районного управління, співробітники ДСНС та лікарі.
Як виявилось, жертвою вибуху став власник помешкання - киянин, 1950 року народження. Інформації щодо інших постраждалих не надходило.
Вибух стався внаслідок детонації гранати на подвір’ї біля будинку. Правоохоронці обстежили місце події.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - це умисне вбивство із додатковою відміткою "нещасний випадок".
Нагадаємо, на початку листопада помічник головнокомандувача ЗСУ Геннадій Частяков загинув внаслідок необережного поводження з гранатою у себе вдома.
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