Майже 95% громадян Венесуели на референдумі, організованому президентом Ніколасом Мадуро, проголосували за включення західної частини сусідньої Гаяни Ессекібо до складу країни. На спірній території були відкриті багаті родовища нафти та газу. Про підсумки голосування повідомляє The Financial Times.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро за підсумками голосування заявив:

Ми зробили перші кроки нового історичного етапу боротьби за те, що належить нам, і для повернення того, що залишили нам визволителі: Гуйна-Есекіба.

Глава національної виборчої ради Венесуели заявив, що на референдумі проголосували понад 10 млн осіб, причому всі п'ять питань, суть яких зводилась до створення нового штату з більш ніж половини території сусідньої країни, схвалили 95,4% тих, хто голосував, повідомляє венесуельська газета El Universal.

Президент Гаяни Ірфаан Алі після "референдуму" виступив з телевізійним зверненням, у якому запевнив громадян своєї країни у "потужній міжнародній підтримці" та пильній увазі, з якою у світі стежитимуть за діями Венесуели.

Референдум знаменує початок нової фази конфлікту щодо приналежності Ессекібо, західної частини Гаяни, території площею 160 000 кв. км, де мешкає майже 200 000 гаянців. В основному вони розмовляють англійською та мовами корінних народів. У 2015 році компанія ExxonMobil знайшла нафту біля її узбережжя.

17 лютого 1966 року Венесуела та Гаяна підписали Женевський договір. Він зробив Гаяну правонаступницею Британської імперії у питанні вирішення територіальних суперечок у цьому регіоні.

Міжнародне співтовариство визнавало Ессекібо частиною Гаяни ще раніше. Зокрема у 1899 році третейський суд у Парижі (одним з арбітрів була Російська імперія) визнав територію Ессекібо частиною Гаяни. Влада Венесуели хоче скасувати це рішення.

Гаяна звернулася до Міжнародного суду ООН, щоб добитися підтвердження рішення від 1899 року. Незадовго до референдуму суд зобов'язав Венесуелу не вдаватися до дій, які б оскаржували контроль Гаяни над цією територією. Однак проведення референдуму суд не заборонив. При цьому одне із питань референдуму - виключення територіальної суперечки з юрисдикції Міжнародного суду.

Президент Гаяни побоюється, що влада Венесуели, країни з більшим населенням і потужнішою армією, може використати підсумки референдуму для обґрунтування військового вторгнення.

Ніколас Мадуро заявляв, що планів вторгнення в регіон немає, і референдум проводиться лише для того, щоб влада Венесуели заручилася підтримкою населення у можливих переговорах.

Влада Бразилії, яка межує з обома країнами, перед голосуванням збільшила військову присутність біля кордонів.

Ніколас Мадуро не згадав, які кроки Каракас може зробити щодо Ессекібо, але відзначив високу явку виборців. На початку виступу він назвав референдум "консультативним".

На які території претендує Венесуела