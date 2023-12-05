"Ми не віримо у військове вирішення конфлікту": прем'єр Словаччини відмовив Україні у зброї [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відмовив Україні у зброї та заявив, що не вірить військове вирішення конфлікту в Україні. Про це глава словацького уряду повідомив у Facebook за підсумками телефонної розмови із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.
Сьогодні я здійснив анонсовану телефонну розмову з прем'єр-міністром України паном Шмигалем. Я підтвердив зацікавленість Словацької Республіки в допомозі Україні в гуманітарній та цивільній сферах.
Далі словацький прем'єр окреслив теми розмови:
- Я виключив постачання зброї та боєприпасів з державних складів та армії.
- Ми не віримо у військове вирішення конфлікту в Україні, оскільки це призводить лише до непотрібного безрезультатного кровопролиття.
- Наші національні інтереси іноді стикаються з інтересами України, тому я підтвердив, що ми й надалі заборонятимемо імпорт української сільськогосподарської продукції на територію Словацької Республіки, тому що ми підемо проти власних фермерів.
- Ми готові допомагати Україні в розмінуванні, постачати для цього спеціальне обладнання, співпрацювати в енергетичній сфері, включаючи моніторинг цивільних ядерних об’єктів, допомагати гуманітарно.
- Словацька Республіка підтримує європейську перспективу України та Молдови, але разом із країнами Західних Балкан.
- Словацька Республіка виступає за майбутній перегляд бюджету ЄС на 2024-2027 роки на умовах, які я вже публічно визначив.
- Ми зустрінемося з прем’єр-міністром Шмигалем на словацько-українському кордоні на початку 2024 року, темою зустрічі буде співпраця у зазначених сферах.
Нагадаємо, 29 листопада Словаччина розширила заборону на поставки української агропродукції.
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