Rockstar Games в ніч на 5 грудня офіційно показали трейлер Grand Theft Auto VI (GTA 6). Трейлер також підтверджує, що гра вийде в 2025 році, але конкретна дата випуску не розкривається.

Трейлер підтверджує, що дія відбуватиметься у Vice City – на це натякають літери, які з’являються на відео. Тобто у місцевості, схожій на штат Флорида із усіма місцевими атрибутами: алігаторами, вічним літом та пляжами.

Окрім безлічі злочинів, типових для цієї серії ігор, ми також можемо побачити пародію на TikTok і прямі трансляції, натякаючи на те, що соціальні мережі будуть важливою частиною цієї гри.

Шанувальники говорять про GTA 6 ще з моменту виходу GTA 5 у 2013 році. Адже це не просто гра, а цілий культурний феномен, який пародіює сучасність та надає свободу, яку не пропонує жодна інша гра.

Після безлічі чуток, перша офіційна згадка про наступну частину франшизи з’явилася лише у 2020 році, коли Rockstar натякнули про те, що гра дійсно у розробці. А офіційна інформація про те, що розробка GTA 6 йде «повним ходом», з’явилась у 2022 році.

Після офіційного анонсу фанати розпочинають відлік до виходу гри, яка з’явиться у продажу приблизно за 1,5-2 роки.

Раніше ми повідомляли про те, як відомій відеогрі GTA IV виповнилось 15 років.