У Кропивницькому волонтери допомогли вишу підготуватися до блекаутів [ Редагувати ]
До ймовірних блекаутів підготувався технічний університет у Кропивницькому. В його гуртожитках мешкає близько сотні вимушених переселенців. Тож благодійники допомогли вишу з тепломодернізацією та закупівлею генераторів. Що саме вдалось зробити - бачила Олена Бринза.
Віктор Слонь, проректор технічного університету:
Дизель-генератор 55 кВт для забезпечення електроенергією нашого частково університет і насосну станцію в разі необхідності водою, водопостачання буде забезпечене як університету в цілому, так і гуртожитку, де мешкають наші мешканці: студенти й внутрішньо переміщені особи.
Цей генератор - благодійна допомога технічному університету у Кропивницькому. Так само як металопластикові вікна, бойлери, пральні машини. А ще альтернативне електроживлення в укритті закладу.
Віктор Слонь, проректор технічного університету:
Це акумуляторна батарея, і до неї приєднуються лампочки 12 вольтів, я вам показую вмикання 12 вольтів в разі відсутності електроенергії.
Нині в гуртожитках університету проживає більше сотні вимушених переселенців з Донеччини, Луганщини та Херсонщини.
Ірина, переселенка з Донецької області:
Донеччина, місто Лиман. Я приїхала, коли він був окупований, думала, повернуся, їздила додому за півтора року раз. А там води нема, газу нема. Були бомбардування, думали, що це так, обійдеться, як в 14-му, але далі все гірше і гірше. Тому змушена була виїхати.
Покращити умови проживання вимушених переселенців та допомогти пережити ймовірні блекаути - на це благодійні організації надали допомогу вишу майже на два мільйони гривень.
Андрій Кириченко, проректор технічного університету:
Українські міжнародні організації - це ACTED, "10 квітня", Організація допомоги ООН і Червоний Хрест передають нам дуже багато допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Це електроплити, це ремонт, встановлення нових вікон, заміна на металопластикові в тих кімнатах, де проживають внутрішньо переміщені особи, це обладнання пральних кімнат, ремонти теж у приміщеннях.
А ще коштом благодійників тут вирішили питання з альтернативним водозабезпеченням у разі ймовірних блекаутів.
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