Потрапила під обстріл рф на станції Дніпропетровщини: як вижила провідниця [ Редагувати ]
Провідниця із Львівщини Оксана Пустовіт в День Незалежності 2022 року потрапила під ворожий обстріл на одній зі станцій Дніпропетровщини. Тоді загинуло щонайменше 15 людей. Жінка дивом вціліла. Як згадує той день - вона розповіла нашій Христині Гашенко.
Це той вагон, де найбільше пошкоджений. Це в ньому я вижила. це той вагон склався. Сюда був прильот, а я в цьому тамбурі була.
Це був спецрейс. На нього 54-річна Оксана Пустовіт погодилася без вагань.
Оксана Пустовіт, колишня провідниця:
Дала згоду тому, що мій син був на сході, і за його висловом, хто як не ми…
Деталі цього рейсу і досі під грифом таємності. Втім пані Оксана наважується розповісти найбільш болісне - момент ворожого обстрілу.
Оксана Пустовіт, колишня провідниця:
Хвилину я була у вагоні. Вийшовши в тамбур, я тільки спіла побачити блиск. І у мене було відчуття, що я - незграбний ведмідь, мене вибухова хвиля підняла і кинула під вагон.
Потяг стояв поруч зі станцією. Вогонь по вагонах росіяни відкрили по обіді.
Мій вагон горить. Тишина мертва. Мій вагон горить. Я знаю, у вагоні моя напарниця. Перше, що я робила - кликала її. Вона не відзивалася. Вона згоріла. Вона згоріла, її не порятували.
Пані Оксані вдалося вибратися з-під палаючого вагона. Працівники ДСНС знайшли її через дві з половиною години.
Оксана Пустовіт, колишня провідниця:
У мене були серйозні поранення, мені осколками прошило нирку, прошило кишку. У мене була внутрішньо черевна кровотеча від удару вибухової хвилі чи удару уже об землю, від залізничного полотна в мене розійшлася печінка і забій легені правої.
Тривале лікування та реабілітація, після яких пані Оксана уже не змогла повернутися до улюбленої роботи. Сьогодні жінка займається домашніми справами та волонтерить.
У мене не працює нога ліва. Вона звідси й донизу дерев'яна. Там нерви перерізані всі, сухожилля, стопа провисає.
На залізниці Оксана Пустовіт пропрацювала 35 років. Свою кар'єру провідниці розпочала із рейсів до росії. 8 років жінка проїздила тією територією.
Оксана Пустовіт, колишня провідниця:
Зупинка, якась розвалена хатинка стоїть. Це станція була. Люди до поїзда виходили, цукор купляли в провідників. От така в глибинці росія. Так що я знаю що вона парадна лиш в москві, а десь трохи далі - відстала цивілізація.
І до останнього не вірила, що росія все ж нападе повномасштабно.
Не хотілось вірити, що до нас іде така війна, загарбницька. Дуже важко. Я до останнього дня не вірила, що москалі на нас нападуть і будуть гарбати наші землі, вбивати наш народ.
Нині Оксана Пустовіт після тривалої перерви, знову повертається до рідних місць з роботи. Щоправда, цього разу не на вокзал.
Це кафе приємних спогадів, зустрічей, це кафе, де провідники між рейсами приходять обідати.
На пані Оксану тут чекають її коліжанки. Востаннє вони бачилися рік тому, у лікарні.
Душевні розмови провідниць - усе як раніше у рейсах. Щирі розповіді зі слізьми на очах повертають у тривожні моменти важких та небезпечних воєнних подорожей залізницею.
Тетяна Буцерка, провідниця:
Хвилювання, напевно, присутнє завжди, бо ми хвилюємося не тільки за себе.
Єдине і незмінне - це обов'язок та бажання допомогти тим, кому це вкрай необхідно, продовжує тримати у залізничному строю українських провідниць.
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