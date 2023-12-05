Млинці від Миколайчика діти куштували з варенням і чаєм із поліських трав.

Резиденція Поліського Святого Миколая працює у Рівному. Улюбленець малечі цьогоріч уперше оселився в старовинній хаті. Її звели на місці давньоруського городища. Тепер там парк історичної реконструкції. На гостинах побувала Сніжана Сидорук.

У нашій хаті все дуже просто. Так, як люди колись жили: підлога глиняна, як раніше було, піч.

Цю дерев'яну хату на шість кутів цьогоріч звели у Рівному на місці давньоруського городища. Такі колись побутували на Поліссі.

Нині будівля перетворилася на резиденцію Святого Миколая. Щоправда, незвичного, а Поліського у свиті, шоломку та без бороди.

Юрій Ковальчук, Поліський Святий Миколай:

Ми не хочемо дурити дітей, приліплювати штучну бороду. Ми хочемо так, як колись Миколай був - це історичний персонаж, то ми хочемо розказати як в нас оцей Миколай - це прообраз наших давніх поліщуків.

Гостини у поліського Миколая відбуваються за стародавніми традиціями й з народними піснями.

Юрій Ковальчук, Поліський Святий Миколай:

Основна наша місія дітям розказати про наші традиції, про наші обряди. Ми тут вчимо з ними колядки, вони із задоволенням співають. Ми граємо в наші ігри - хатні, які колись грали дітки.

Дітки вчать старовинні колядки, відгадують загадки та пишуть свої таємні побажання до Святого Миколая. Микита своє повідав і нам.

Щоб закінчилась війна, і в людей, в яких нема будинків, вони відбудувались.

А щоб усе задумане здійснилося - папірчики із мріями дівчатка й хлопчики спалюють у печі.

Роман, житель Рівного:

Я уявляв, що він буде з бородою, що він прийде і буде сидіть на кріслі. Він буде всіх до себе підкликати й дарувати цукерки, всякі подарунки. А він вигадує дуже класні ігри й дуже класні колядки.

Поки діти гралися, для них у печі господиня Гостинної хати випікала традиційну поліську страву - млинці або ж перепічки.

Алла Ковальчук, господиня "Гостинної хати":

Це на кислому молоці замішувалось, і відразу якби перед живим огнем, воно не перекидається, наливається. У нас кажуть, мазило - це кусочок сала мажуть сковорідку, бо вони не є жирні, і вони є не солодкі.

Млинці від Миколайчика діти куштували з варенням і чаєм із поліських трав.

Я ще такі ніколи не пробувала, але вони якісь смачні дуже.

Такі незвичні гостини у поліського святого Миколая у Рівному влаштували вперше. Організатори певні, збереження традицій - це збереження України в цілому. Школярка Соломія цьогоріч у чудотворця, каже, попросила трішки для себе і ще й для всіх українців.

Соломія, жителька Рівного: