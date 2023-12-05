Україна зміцнює фортифікацію на всіх фронтах. Щоб укріпити кордон на Рівненщині, там працюють зараз цілими громадами. Як відгороджуються від білорусії та що вже приготували сусіду у разі, якщо той наважиться перетнути рубіж? Бачила моя колега Сніжана Сидорук.

Розчищають територію та бурять ями під стовпи.

На кордоні з білоруссю кипить робота. Місцеві жителі колючою залізною завісою відгороджуються від сусідів.

Юрій, житель прикордонного села:

Ми мусимо одгороджуваться, тому що там другі люди. То не білорусія, то росія вже.

Юрій, як і більшість тих, хто тут працює - члени добровольчого формування територіальної громади.

Анатолій, житель села Іванчиці:

Я - кілометер від кордону білорусі. Сім'я, діти, внуки - я мусив записатися, тому що сім'ю треба захищати.

Допомагають прикордонникам.

Місцевих чоловіків не лякає ані сніг, ані вітер. Кажуть, хочуть встигнути звести чим побільше паркану, поки вдарять морози.

Анатолій, житель села Іванчиці:

Ставимо стовби, натягуємо проволоку і забора ставимо. Погода нас не лякає, нас нічо не лякає. В нас вихідних немає. Навіть в неділю ми працюємо.

Укріплювати межу із білоруссю жителі прикордонної громади почали ще в перші дні вторгнення. Будматеріали закуповують за кошти місцевого бюджету.

Богдан Квачук, Зарічненський селищний голова:

Кожен день проходять роботи, і саме по нарощуванню фортифікаційних споруд. Це бліндажі, окопи, забор вздовж всієї лінії кордону, забор з колючою єгозою і тетраедри - це все наш захист, наша оборона.

Увесь час, поки триває велика війна, зустрічати ворога з того боку готуються й прикордонники.

Юрій, комендант прикордонної комендатури:

Саме ця ділянка - болотиста. Тому тут більш актуально - це нарощувати від людей, від диверсійно-розвідувальних груп, від піхоти. Тому ми й ставимо три лінії паркану - ріжуче-колючий дріт єгоза, панельно-сітчасті паркани.

Кордон без нагляду не лишають ні на хвилину. Охорона - цілодобова. Периметр - замінований. Ситуація на північному рубежі, запевняють, контрольована та спокійна.

Юрій, комендант прикордонної комендатури:

Там, де немає річки, там, де є болота, ми намагаємося все одно копати протитанковий рів. Навіть використовуємо болотяну техніку, болотяні екскаватори, і копаємо по болотах.

На Рівненщині варту несуть прикордонники 9-го прикордонного загону імені Січових Стрільців. Вони не лише бережуть кордон, а ще й стежать тут за порядком. Днями зупинили розкрадання надр у прикордонні.

Яна, керівниця прикордонного підрозділу:

Було затримано двох місцевих жителів, які намагались незаконно видобували пісок трактором "Білорус" і транспортним засобом МАЗ.

А це вже інша лінія оборони - подалі від кордону. Тут відгороджуватися допомагають школярі.

Іван, школяр:

Ми сьогодні прийшли з класом допомагати військовим ставити сітку. Ми брали, викопували ямки й ставили стовпи, а потім натягували сітку.

Що таке єгоза і як працювати з цим колючим дротом одинадцятикласники вивчають наочно.

Сітку розтягують. Сітка йде от в таких кругляках. Ми її розплітаємо всю, і по периметру кордону розтягуємо. Ось стіна кріпиться ця на стовпчик, отак вона зав'язується, і піхота вже не може пройти.

Таке знайомство із фортифікаційними спорудами їм влаштували у рамках уроку "Захист України".

Сергій Безменський, шкільний вчитель:

На жаль, маємо таку ситуацію, що до нас вдерся підступний ворог. Ми можемо не тільки вивчати теорію, а й практику - практику на місцевості. Діти в нас, на відміну від росіян, хочуть допомогати захищати нашу Україну. Все погоджено з батьками.

У цій прикордонній громаді від оборони не стоїть осторонь ні старий, ні малий.

Олександр, школяр:

Ми допомагаємо ЗСУ для того, щоб перемогти в цій війні. Ми в школі періодично проводимо ярмарки. Останній ярмарок зібрав близько 32 тисяч гривень, передали на ЗСУ.

Богдан Квачук, Зарічненський селищний голова:

Це наша земля, це наша територія, і ми її, якщо треба буде, будемо відстоювати до кінця.Якщо потрібно, то вийдуть і зі зброєю, не тільки з лопатами й з сокирами.

Рівненщина має з білоруссю понад дві сотні кілометрів спільної межі. Дотепер кордон тут непорушний.