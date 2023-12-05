Противник вишукує слабкі місця української армії, атакуючи "мʼясними штурмами". Про це розповів Ростислав Ящишин, начальник служби зв'язків з громадськістю 63 ОМБР в ефірі телемарафону.

"Наразі тривають бої поблизу Кремінної, відповідно, ситуація в районі виконання бойового завдання 63-ї бригади складна, але контрольована. Противник зараз вишукує слабкі місця, атакуючи "мʼясними штурмами". Аналізуючи дії противника, можна зробити висновок, що глобальної задачі росіяни перед собою не ставлять. Ймовірно, це повʼязано з тим, що вони не мають успіху на тих ділянках, де вони мають задачу захопити якесь конкретне місто", - відповів Ящицин.

Також він прокоментував, як ворог діє на цьому напрямку та які війська використовує ворог.

"Ворог наступає переважно піхотою, наші сили ведуть активну оборону. Резерви ворог підтягує відповідно до кількості своїх втрат. Мова йде про чотири категорії військових: увʼязнені, молодь, мешканці позаєвропейської частини росії, представники певних далекосхідних народностей. Про останніх нам мало що відомо, але релігія забороняє їм здаватися в полон, тому вони себе підривають гранатами", - резюмував начальник служби зв'язків з громадськістю 63 ОМБР.