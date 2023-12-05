Надавати першу допомогу постраждалим і рятувати життя - навчали підлітків на Волині. Такі уроки відтепер доповнюють звичну шкільну програму. Як усе відбувається - бачили мої колеги.

Наталія відпрацьовує непрямий масаж серця.

Наталія Дмитрук, учениця Волинського наукового ліцею:

У принципі не сильно важко. Але якщо продовжувати так робити більше як хвилину, то, я думаю, втомлюєшся.

Найскладніше - тримати ритм, каже Микола.

Микола Ващук, учень Волинського наукового ліцею:

Фізичної сили там прикладати небагато потрібно, але підтримувати ритм протягом тривалого часу, я вважаю, це досить складно.

В екстрених випадках важливі перші 5 хвилин.

Микола Пемпко, завідувач відділення екстреної медичної допомоги Волинської лікарні:

Кожна втрачена хвилина - це мінус 10% успішної реанімації. Коли проходить більш як 5 хвилин, вважайте, що мозок помер від кисневого голодування.

Також учні мають навчитися накладати турнікет для зупинки кровотечі.

Якщо воно кровить, максимально високо накладаєте в паху. І запам'ятайте головне правило - зимою це дозволяється до години. От пробуйте: пульсації немає - це правильно накладений турнікет.

Правильно зафіксувати кінцівку при вивихах та переламах теж треба вміти. Підліткам такі уроки дають практичні знання з біології та допризовної підготовки.

Богдан Степан, хірург, завідувач відділення трансплантології Волинської лікарні:

Незважаючи на всі застереження, на всі безпекові ситуації, ми не можемо сказати, які наслідки будуть від військових дій. І тому діти так само повинні безпосередньо бути обізнаними в наданні медичної допомоги до приїзду карет швидкої допомоги.

Ці ж правила стануть у пригоді й дорослим. Тому медики закликають усіх пройти курси надання домедичної допомоги.