На Сході точаться жорстокі бої: останні новини з фронту [ Редагувати ]
Жорстокі бої точаться на Сході. Ворог намагається протиснути нашу оборону. На Луганщині активно атакує в районі Серебрянського лісництва. На Донеччині противник не полишає спроб оточити Авдіївку. Нині там тривають запеклі протистояння.
На Бахмутському напрямку наші військові в обороні щодоби відбивають десятки ворожих атак. Про останні новини зі східного фронту розкажуть мої колеги.
Це кадри з окупованого Луганська. Напередодні там палала нафтобаза.
Артем Лисогор, керівник Луганської ОВА:
Невідомий дрон обійшов всі можливі засоби радіоелектронної боротьби та вдарив у нафтове серце так званої "лнр". Вибухнуло гучно, а палало яскраво.
Ворог продовжує тиснути на Луганщині. Напередодні наші оборонці відбили кілька атак у районі Серебрянського лісництва. А це кадри знищення ворога у Кремінському лісі. Український коптер вдало відпрацьовує по окупантах.
Знищений склад боєприпасів та техніки окупантів - це наслідки двох вильотів українських БПЛА на Сватівському напрямку.
На Донеччині ворог щосили намагається просунутися уперед. Щодня наші воїни відбивають десятки атак.
Андрій Ковальов, речник Генерального штабу Збройних сил України:
Сили оборони успішно відбили 21 атаку противника в районах східніше Новокалинового та Новобахмутівки, а також в районах Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області. На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 8 атак.
Ці кадри з-під Авдіївки. Територія довкола буквально всіяна трупами окупантів. Тут сотні тіл. І наші воїни продовжують нищити ворожу живу силу. Утилізують і техніку окупантів. Це кадри третьої штурмової. Наші хлопці закріплюються на відбитих у ворога позиціях на підступах до Андріївки під Бахмутом.
Бійці бригади - під шквальним ворожим вогнем: з усіх боків окопи криє артилерія та міномети, з неба працюють дрони зі скидами та FPV.
На підмогу прибуває бронемашина, яка має вивезти штурмовиків. Проте вона виходить з ладу й не рушає з місця. Бійці змушені залишити емку і сховатися від обстрілу. Частина воїнів - поранені, зокрема, і боєць, чия камера фіксує перебіг подій. Та попри все, штурмовики виконують поставлене завдання: позиції вдається втримати й закріпитися.
А це - кадри з Новогродівки. П'яту добу на місці влучання ворожої ракети в багатоквартирний будинок триває пошукова операція. Напередодні серед уламків виявили рештки тіла дівчинки.
Роман Заєць, старший інспектор кінологічного центру ГУ НПУ в Донецькій обл.:
Було виявлено кінцівку, зовні схожу на дитячу. Тепер ДСНС по камінчиках переглядають дану кучу.
Кількість жертв ворожого обстрілу зросла до трьох.
Рятувальники з кінологами поліції продовжують шукати батьків дитини, які перебувають під завалами. Допомагають місцеві.
Щоб було кому здійснювати евакуацію та гуманітарні місії, Слов'янській громаді збільшують кількість поліцейських офіцерів громади. Поліцейську станцію відкрили в селищі Билбасівка. Крім того, двома новими офіцерами поповнилась Черкаська громада.
по темі
67 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Росіяни продовжують штурми на Сході країни. Найбільше атак противника на Авдіївському напрямку. Детальніше про ситуацію на українському Донбасі в нашому огляді.
Під Авдіївкою, яка є наближчим населеним пунтмом, який ЗСУ контроюють біля Донецька, російська армія зібрала угруповання у 100-150 тисяч вояків. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів військовий аналітик Павло Нарожний
Вдарили 6 ракетами С-300 по Покровському району Донеччини. Щонайменше, десять постраждалих. З них - четверо дітей. Більше про ще одну воєнну добу на українському Донбасі в нашому огляді.
Наші воїни вдало протистоять загарбнику. І саме про роботу штурмовиків біля Кліщіївки - розкаже мій колега воєнкор Ігор Левенок. Його ексклюзивний репортаж далі.
Там досі чимало цивільних жителів, і становище там вже на межі гуманітарної катастрофи. Чому це місто таке важливе і як за нього б'ються наші захисники?