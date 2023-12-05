Жорстокі бої точаться на Сході. Ворог намагається протиснути нашу оборону. На Луганщині активно атакує в районі Серебрянського лісництва. На Донеччині противник не полишає спроб оточити Авдіївку. Нині там тривають запеклі протистояння.

На Бахмутському напрямку наші військові в обороні щодоби відбивають десятки ворожих атак. Про останні новини зі східного фронту розкажуть мої колеги.

Це кадри з окупованого Луганська. Напередодні там палала нафтобаза.

Артем Лисогор, керівник Луганської ОВА:

Невідомий дрон обійшов всі можливі засоби радіоелектронної боротьби та вдарив у нафтове серце так званої "лнр". Вибухнуло гучно, а палало яскраво.

Ворог продовжує тиснути на Луганщині. Напередодні наші оборонці відбили кілька атак у районі Серебрянського лісництва. А це кадри знищення ворога у Кремінському лісі. Український коптер вдало відпрацьовує по окупантах.

Знищений склад боєприпасів та техніки окупантів - це наслідки двох вильотів українських БПЛА на Сватівському напрямку.

На Донеччині ворог щосили намагається просунутися уперед. Щодня наші воїни відбивають десятки атак.

Андрій Ковальов, речник Генерального штабу Збройних сил України:

Сили оборони успішно відбили 21 атаку противника в районах східніше Новокалинового та Новобахмутівки, а також в районах Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області. На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 8 атак.

Ці кадри з-під Авдіївки. Територія довкола буквально всіяна трупами окупантів. Тут сотні тіл. І наші воїни продовжують нищити ворожу живу силу. Утилізують і техніку окупантів. Це кадри третьої штурмової. Наші хлопці закріплюються на відбитих у ворога позиціях на підступах до Андріївки під Бахмутом.

Бійці бригади - під шквальним ворожим вогнем: з усіх боків окопи криє артилерія та міномети, з неба працюють дрони зі скидами та FPV.

На підмогу прибуває бронемашина, яка має вивезти штурмовиків. Проте вона виходить з ладу й не рушає з місця. Бійці змушені залишити емку і сховатися від обстрілу. Частина воїнів - поранені, зокрема, і боєць, чия камера фіксує перебіг подій. Та попри все, штурмовики виконують поставлене завдання: позиції вдається втримати й закріпитися.

А це - кадри з Новогродівки. П'яту добу на місці влучання ворожої ракети в багатоквартирний будинок триває пошукова операція. Напередодні серед уламків виявили рештки тіла дівчинки.

Роман Заєць, старший інспектор кінологічного центру ГУ НПУ в Донецькій обл.:

Було виявлено кінцівку, зовні схожу на дитячу. Тепер ДСНС по камінчиках переглядають дану кучу.

Кількість жертв ворожого обстрілу зросла до трьох.

Рятувальники з кінологами поліції продовжують шукати батьків дитини, які перебувають під завалами. Допомагають місцеві.

Щоб було кому здійснювати евакуацію та гуманітарні місії, Слов'янській громаді збільшують кількість поліцейських офіцерів громади. Поліцейську станцію відкрили в селищі Билбасівка. Крім того, двома новими офіцерами поповнилась Черкаська громада.