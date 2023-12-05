Блокада вантажівок: як зміняться ціни та чи буде дефіцит продовольства [ Редагувати ]
6 грудня виповниться рівно місяць від початку блокування польськими перевізниками українських вантажівок на кордонах. Яким чином ця подія вплине не ціни та дефіцит продовольства в Україні, в ефірі телемарафону розповів аналітик, юрист Андрій Вігірінський.
"Це комплексне явище. В перший місяць ми можемо відчути дефіцит товарів, які постачаються, скажімо так, "з коліс". Якщо у нас є дефіцит газу для заправки транспортних засобів, а він не формується у резервах, то його дефіцит одразу приводить до зростання. З приводу більш довготривалих, ми можемо відчути динаміку зростання цін щодо тих імпортних продуктів, які не потрапляють на терторію України. Поки продаються залишки, відповідно, коли вони закінчаться, будемо спостерігати зростаючу динаміку. В комплексі тут питання не стільки продовольчих цін, скільки в питанні економіки.
Ми відчуємо дефіцит мастильних матеріалів, по них динаміка негативна. По бензину і дизелю - ситуація трохи простіша. Проте варто зазначити, що наслідки блокади, яка досі триває, ми будемо відчувати і в першому кварталі наступного року", - відповів Вігірінський.
Раніше "Подробиці" проаналізували, як вплине блокада українсько-польського кордону на наявність продуктів в супермаркетах та їхні цінники.
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