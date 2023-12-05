Пропозиція є, а от попит невисокий. Попри війну в Україні, світові доходи від продажу зброї падають. Як цю тенденцію пояснюють експерти і які прогнози роблять на майбутнє? Тетяна Логунова розкаже про це далі.

На світовому ринку озброєнь - парадоксальна ситуація. Попри шалений попит на продукцію та послуги оборонних концернів, їхні доходи падають. Про це йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, експерти якого щороку вивчають тенденції світової оборонної промисловості.

Автори звіту проаналізували виторг найбільших виробників зброї за 2022-ий рік коли росія почала повномасштабну війну проти України. І самі здивувалися результату - сумарний дохід концернів впав на 3 з половиною відсотки. Попри військову допомогу Україні від колективного Заходу. Експерти пояснюють це так: більшість зброї, яку отримало українське військо, США та країни Європи виділяли із власних запасів. А от швидко наростити виробничі потужності не змогли - через перебої в ланцюгах постачання, брак робочої сили та зростання виробничих витрат. Кращі справи у компаній з країн Азії. Вони випереджають конкурентів завдяки державним інвестиціям в модернізацію збройних сил.

Висновки експертів підтверджують й публікації міжнародних ЗМІ. Зокрема, видання Politico. Воно оприлюднило проєкт нового звіту Пентагону про стан американської оборонної промисловості. Ключова теза - Сполучені Штати здатні виробляти найкращу зброю у світі, але не в змозі робити це швидко. Тобто, виробничих потужностей недостатньо, щоб швидко реагувати на зміну геополітичної ситуації у світі. Щоб вирішити цю проблему, Пентагон пропонує залучати до оборонної сфери середній та малий бізнес, а також непрофільні підприємства.

Схожі проблеми й в Німеччини. Після повномасштабного нападу росії на Україну офіційний Берлін повністю переглянув свою оборонну політику і почав активно інвестувати в цю галузь. Оборонні концерни отримали багатомільярдні замовлення від уряду. Утім, щоб налагодити масштабне виробництво потрібен час.

Є у звіті і прогноз на наступні роки. Експерти не сумніваються: світові доходи від продажу зброї значно виростуть. Хоча б тому, що після початку повномасштабної війни в Україні, країни світу суттєво збільшили військові витрати. Вони сягнули рекордного показника - більше двох трильйонів доларів.