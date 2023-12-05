Російські окупанти чекають похолодання, щоб застосувати техніку у третій хвилі штурмів Авдіївки. Про це розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону. За його словами, погода ворогу не сприяє, утім потужність обстрілів не вщухає. Противник гатить по місту та околицям зі ствольної, реактивної артилерії та мінометів.

Зацикленість окупантів на цій ділянці фронту намагаються пояснити західні аналітики. Як вони оцінюють ситуацію загалом на передовій та чого чекати від зими? Думки військових експертів збирала наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

Увага західних експертів прикута до Авдіївки. Там гаряче по всій лінії оборони міста. Розмокла земля та холод трохи змінили підхід до ведення операцій, обидві сторони застосовують менше техніки. Але інтенсивність боїв залишається високою. Попри відсутність значного прогресу, ворог не полишає спроб штурму Авдіївки. Західні аналітики пояснюють це президентськими виборами в росії. До березня путіну потрібна іще одна перемога в Україні. За будь-яку ціну.

Мік Раян, генерал-майор армії Австралії у відставці:

В якийсь момент настане той час, коли в росіян закінчаться резерви, але поки що цього не сталося. Від початку жовтня росіяни зазнали найбільших людських втрат за весь час від початку війни. У жовтні було кілька днів, які ввійшли до десятки найкривавіших в плані людських жертв. Але це політична ціль для путіна, він на ній зациклений, так само як раніше був зациклений на Бахмуті. І туди вкинуть стільки м'яса, скільки знадобиться, щоби захопити це місто.

Тім Кросс, генерал-майор армії Великої Британії у відставці:

Якщо подивитися на історію, на те, як росія проводить великі кампанії, вона завжди була готова жертвувати багатьма людьми. Маршал Жуков, приміром, вважав, що якщо виходиш на мінне поле, то все-одно треба йти вперед. У битві за Берлін вони втратили стільки ж людей, скільки Британія за всю Другу світову. Так вони працюють. Я не думаю, що путін переймається, скільки людей помирає на полі бою, його позиція така - ми маємо можливість замінити цих людей, в України такої можливості немає.

Попри те, що на багатьох ділянках фронту тривають жорстокі бої - жодна зі сторін не може похвалитися значними здобутками. Це позиційна війна на виснаження, кажуть аналітики. І додають, що це зовсім не означає, що ситуація безвихідна. За сприятливих умов, війна може знову стати маневреною.

Руперт Джоунз, генерал-майор армії Великої Британії у відставці:

Я підозрюю, що путін розуміє, що йому вже ніколи не досягти початкових цілей цієї війни, але в цьому й полягає головоломка. Він знає, що йому не потрібно виграти, йому всього-на-всього потрібно не програти. Виглядає, що рівень допомоги Заходу, щоби Україна не програла, але ж на війні головне - перемога на полі бою. І це єдиний спосіб закінчення війни в цьому випадку - коли українці фізично витиснуть російські сили кілометр за кілометром, бо якщо ви думаєте, що може бути якась політична угода і путін скаже, добре, я виведу війська, то цього не станеться, путін не та людина.

Мік Раян, генерал-майор армії Австралії у відставці:

Ми дали українцям достатньо, щоби намочити ноги, але недостатньо для того, щоби проплисти заплив і виграти його. І часто розмови щодо того, що дати українцям забирали надто багато часу, а потім надання зброї забирало занадто багато часу. І взагалі якби ми надали набагато більше допомоги Україні вкінці минулого року, то зараз би не було ліній суровікіна на сході країни, це була втрачена нагода.

Військові аналітики наголошують, що прорив першої лінії оборони окупантів - це вже великий успіх для українських сил. Адже ЗСУ поступалися ворогу і в артилерії, і в дронах, і в авіації. Несподівано успішними були удари українців по Криму та на морі. Під тиском ЗСУ росія була вимушена вивести більшу частину свого флоту з основної бази на анексованому півострові. З цікавістю експерти спостерігають і за висадкою українців на лівому березі Дніпра. Але взимку не чекають великих стратегічних наступальних кампаній.

Алан Мендоза, військовий аналітик:

Територія фронту не дуже добра для боїв узимку, в більшості це будуть перестрілки то тут, то там. І я очікую, що буде підготовка до весни, до наступу чи контрнаступу, коли земля буде придатнішою. Реалістично ми не можемо очікувати багато руху взимку, адже умови будуть складними.

Руперт Джоунз, генерал-майор армії Великої Британії у відставці:

Оптимістичний сценарій такий, що захід справді потратиться на перемогу України, не втратить терпіння ані на політичному, ані на військовому рівнях і використає цю зиму, щоби допомогти українцям підготуватися до весни. А українці використають усю свої інноваційну енергію та уяву для того, щоби знайти новий підхід весною.

Західні аналітики з нетерпінням чекають прибуття винищувачів F-16. І зазначають, що українцям потрібно набагато більше артилерії та бронетехніки.